Breda moet zich schrap zetten voor tweede storm in één week tijd

BREDA - Terwijl Ciara ons pas net heeft verlaten, is haar opvolger Dennis alweer in de maak. Dit weekend moeten Bredanaars zich opnieuw schrap zetten voor een storm.

Afgelopen zondag zorgde storm Ciara voor flink wat schade in Breda. Een boom viel om over de Oude Liesboslaan, in Teteringen waaiden dakpannen van daken en in Ulvenhout viel een boom op een woning. Medewerkers van de gemeente zijn nog steeds druk bezig met het opruimen van alle losgekomen takken. Maar waarschijnlijk kunnen ze na dit weekend gewoon weer opnieuw beginnen. Want de verwachting is dat zondag storm Dennis ons land bereikt.

Weer

Echt rustig weer is het vandaag sowieso niet geweest. De westenwind is krachtig en gaat af en toe gepaard met winterse buien. Ook morgen zijn hagel, onweer en natte sneeuw niet uit te sluiten. Vanaf vrijdag wordt het even rustig, maar dat is van korte duur.

Storm Dennis ligt op de loer met op zondag kans op zeer zware windstoten. De temperatuur gaat dan wel omhoog. In Breda kan het zondag tijdens het stormachtige weer zo'n 15 graden worden. De verwachting is dat storm Dennis het zwaarste zal zijn in het Noorden van het land. Daar worden windsnelheden van zo'n 120 kilometer per uur verwacht. In Breda lijkt Dennis minder heftig te gaan worden dan Ciara.

Namen

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen sinds september 2019 een naam. Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt namelijk dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer verhogen en mensen ertoe aanzet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen. De eerste stormen die een naam kregen waren Atiyah en Brendan, maar die bereikten Nederland nooit. Na Dennis komen Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam en Maura.