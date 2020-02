Wéér een gekantelde vrachtwagen op de A16 richting Breda

BREDA - Opnieuw is er een vrachtwagen gekanteld op de Moerdijkbrug richting Breda. Er zijn twee rijstroken dicht. De wind zorgt al dagen voor veel problemen op de weg.

Het zijn vooral vrachtwagens die veel last hebben van de rukwinden van afgelopen dagen. De bergers van Rijkswaterstaat hebben er een dagtaak aan om alle gekantelde wagens weer rechtop te zetten. Vanmiddag is het opnieuw raak op de Moerdijkbrug. Daar kantelde de aanhanger van een vrachtwagen. Gisterenochtend stond daar ook al een lange file vanwege een gekantelde vrachtwagen, die uiteindelijk pas 's middag geborgen kon worden. En ook zondag was het al raak op de brug.

Op sommige plekken worden wegen zelfs afgesloten voor vrachtwagens. Zo ging de Oosterscheldekering, de N57, dicht voor vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger vanwege de sterke wind.

De problemen zullen nog wel even aanhouden. Tot en met woensdagochtend zijn zware rukwinden voorspeld, en na een paar rustigere dagen komt er zondag opnieuw een storm naar ons land.

?? | Even uitblazen is er niet bij voor de bergers. Op de Moerdijkbrug waait het namelijk nog steeds erg hard. Richting Breda twee rijstroken dicht. pic.twitter.com/TWDV7AWyue — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 11, 2020