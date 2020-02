Bredanaars starten met breien voor de Vuelta

BREDA - Breien en wielrennen. Het lijkt mijlenver uit elkaar te liggen. Maar in zijn project Vuelta Breinen 2020 bracht Maurice Spapens de twee samen. Sinds deze week breien vele Bredanaars samen om tijdens de Vuelta het Spanjaardsgat rood te laten kleuren.

Vuelta Breien is één van de projecten die geselecteerd is door La Vuelta Holanda. Want het doel is méér dan breien alleen. "Mensen samenbrengen, verbinden. Sociale cohesie versterken, eenzaamheidsbestrijding. En breien is gezond en helend, breien is zen", legt Spapens uit. "Door met zo veel mogelijk mensen gezamenlijk aan dit brei-kunstwerk te werken vindt er een overkoepelende gemeenschappelijkheid op."

Dankzij het project zullen er op 16 augustus in Breda op het Spanjaardsgat kleurrijke gebreide doeken te zien zijn in combinatie met drie rood gebreide shirts samengesteld uit honderden rode gebreide lapjes. De kleurrijk gebreide doeken en shirts zullen drie weken lang gedurende de Vuelta blijven hangen. Op het halve sportveld van de KMA is dan vanuit de lucht een groot rood shirt te zien samengesteld uit duizenden rode gebreide lapjes gecombineerd met kleurrijk gebreide doeken. In de kleurrijk gebreide doeken zijn de namen van sponsoren, partners en zo gebreid.

Waarom rood? "De leiderstrui van de Vuelta is rood, het is de kleur van liefde, passie en strijd."

Meedoen

Om zoveel mogelijk Bredanaars de mogelijkheid te bieden mee te kunnen breien zijn er wekelijks dagelijks van maandag tot en met zaterdag brei-bijeenkomsten. Namelijk elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur bij Tientjes, Kloosterlaan 14. Elke vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur: locatie Foodguerilla (Stek). Elke zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur Trésor (Breda Noord). En eind januari start op donderdagmorgen 11.00-13.00 uur breien in het Stedelijk Museum Breda.