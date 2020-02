Valentijnsdag voor werkzoekenden: 'Wij schrijven liefdesbrieven aan werkgevers'

BREDA - Je droomjob vinden door een liefdesbrief te schrijven aan een werkgever. Het klink wat bijzonder, maar dat is precies wat Bredanaars tijdens de workshop 'JobOn Date' gaan doen.

Werkzoekende uit Breda schrijven vandaag een liefdesbrief aan hun ideale werknemer. Het doel hiervan is om desbetreffende organisatie ervan te overtuigen dat zij de perfecte match zijn. Deze workshop wordt georganiseerd door eventmanager Mariëlle David van JobOn. Vandaag vinden door heel het land 'JobOn Date' workshops plaats. Het startsein voor deze actie wordt gegeven met een gongslag tijdens de opening van de AEX beurs in Amsterdam.

Originele brief biedt kansen om op ‘date’ te gaan

Tijdens de workshop schrijven werkzoekenden uit de regio Breda op een ludieke manier een liefdesbrief. Via deze ‘liefdesbetuiging’ komen kandidaten in beeld bij hun ideale werkgever. "In twee uur tijd schrijven deelnemers een originele brief die zal opvallen en waarin ze een werkgever vragen om vrijblijvend kennis te maken tijdens een ‘date’. Aan het eind van de workshop deelt iedereen zijn of haar brief via social media, stuurt de brief op of brengt de brief persoonlijk langs bij de werkgever." En dan is het hopen op een 'liefdesbrief' terug.