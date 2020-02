Betaald parkeren aan Baronielaan en in Zandberg: Breda breidt parkeerregulering uit

BREDA - Volle parkeervakken zo ver als je kan kijken. Bredanaars die regelmatig in de Baronielaan komen, zullen het beeld wel herkennen. De parkeerdruk is er bijzonder hoog. Daarom gaat Breda de parkeerregulering uitbreiden, zodat mensen die in de Baronielaan parkeren voortaan óf moeten betalen, óf een vergunning moeten hebben. Hetzelfde geldt voor het Oostelijk deel van Boeimeer en in Zandberg Oost en West.

In een groot deel van de wijken rondom het centrum is al jaren sprake van een verhoogde parkeerdruk. Deels door toegenomen autobezit onder bewoners, maar ook door uitwijkgedrag vanuit het centrum. Deze verhoogde parkeerdruk heeft een grote invloed op het woongenot van inwoners van Breda. "De meest effectieve manier om de parkeerdruk te verlagen, is het invoeren van parkeerregulering", laat wethouder Greetje Bos weten in een brief aan de gemeenteraad. "Bezoekers van buiten de wijk betalen het reguliere tarief, bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Hiermee wordt uitwijkgedrag ingeperkt en ontstaat er meer ruimte voor de voertuigen van bewoners. Bovendien houdt het wijken leefbaar en bereikbaar op de langere termijn."

Metingen

Aan de beslissing van het college zijn verschillende metingen vooraf gegaan. In de Baronielaan ligt op meerdere meetmomenten de parkeerdruk in verschillende delen van de Baronielaan boven 90 procent. Op één meetmoment staat zelfs de gehele straat 100 procent vol. Daarbij stonden er ieder meetmoment steeds 70 tot 120 'vreemdparkeerders': auto's die niet van mensen uit de straat zijn. "Gereguleerd parkeren in de Baronielaan zal dus een effectief middel zijn om wijkvreemd verkeer te minderen en de parkeerdruk te verlagen."

In Zandberg West was op twee van de vier meetmomenten de parkeerdruk boven de 90 procent. Op ieder meetmoment staan er een groot aantal (115 tot 331 voertuigen) vreemdparkeerders. En in vrijwel iedere straat in Zandberg Oost is de parkeerdruk op minstens één van de vier meetmomenten meer dan 90 procent. In het noordelijk deel van de wijk is sprake van de meeste overlast en meldingen daarover.

Ook in het Oostelijk deel van Boeimeer, dat tegen de Baronielaan aan ligt, is de parkeerdruk overdag (dinsdag ochtend en zaterdag middag) op meerdere meetmomenten meer dan 90 procent, met eveneens een aandeel vreemdparkeerders (33 tot 115 voertuigen). Ook daar zal parkeerregulering dus uitkomst moeten bieden.

De Franklin Rooseveltlaan wordt de grens van het gereguleerd gebied.

Momenteel is in Zandberg alleen de Ginnekenweg betaald parkeren. Dat wordt uitgebreid.