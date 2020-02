Tientallen jassen voor Bredase daklozen: 'Joyce is de moeder Theresa van de jassen'

BREDA - De moeder Theresa van de jassen. Dat is hoe Joyce van Kaplock door de SMO werd genoemd, toen ze begin deze week maar liefst veertig mooie, schone winterjassen kwam doneren. En dat is nog lang niet alles. Want gisteren mocht Joyce nog eens 110 jassen weggeven. Deze keer aan Quiet, een organisatie die zich inzet voor armoedesituaties in Nederland.

Al wekenlang houdt Joyce zich bezig met het inzamelen van jassen. Dat initiatief startte ze op, omdat ze tijdens haar werk nogal wat jassen zonder eigenaar tegen komt. Ze werkt namelijk bij Kaplock, het systeem om tijdens het stappen veilig je jas op te hangen. "Bij de cafés waar ik kom, zie ik vaak hoeveel jassen daar aan het einde van een maand de prullenbak in gaan. Die jassen wilde ik graag een betere bestemming geven." Daarbij bedacht ze zich ook, dat niet alleen cafés veel overgebleven jassen hebben. Maar ook 'gewone' Bredanaars hebben vaak achterin de kast of op zolder een aantal ongebruikte jassen hangen. "Dat terwijl er Bredanaars zijn die enorm veel baat hebben bij zo'n jas. Zo kan de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda altijd goede jassen gebruiken om aan daklozen te geven."

Boxen

In samenwerking met BUas, Avans, Bress, enkele studentenverenigingen en SMO Breda zette Joyce een inzamelingsactie op. En woensdag ging ze na wekenlang inzamelen dan eindelijk langs bij de SMO om veertig mooie winterjassen te doneren. Die werden met veel enthousiasme onthaald, want de SMO heeft altijd vraag naar goede, dikke winterjassen om te doneren aan Bredase daklozen.

Ook gaf ze gisteren 110 jassen aan Quiet: een organisatie die zich inzet voor armoedesituaties in Nederland. Wil jij ook nog je steentje bijdragen? Lever je jas, schoon en zonder gaten, in aan de Goeseelsstraat 15, op het kantoor van Kaplock.