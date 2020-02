Gemeente ziet ruimte voor versnelde woningbouw in Breda-Oost

BREDA - Het gebied tussen de Tilburgseweg, Nieuwe Kadijk, de Wierenstraat en de spoorlijn biedt kansen voor het versneld realiseren van nieuwe woningen. Tot die conclusie is de gemeente Breda samen met diverse ontwikkelaars gekomen. Gisteren hebben zij een intentieovereenkomst ondertekend voor het vervolgtraject.

Betaalbaar en sneller bouwen van 6.000 woningen in 4 jaar tijd. Dat is de ambitie van het college van Breda. Om te komen tot meer woningbouw heeft de gemeente Breda in haar versnellingsagenda gebieden geselecteerd welke mogelijk in aanmerking komen voor versnelde woningbouw. Eén van die gebieden is gelegen in de wijk Moleneind West. Dat is het gebied is globaal gelegen tussen de Tilburgseweg, Nieuwe Kadijk, spoorlijn Breda-Tilburg en Wieringenstraat. Het kenmerkt zich nu door een mix van wonen, braakliggend terrein en bedrijven.

“De versnellingsopgave laat zien dat er mogelijkheden zijn om binnen delen van Moleneind versneld tot woningbouw te komen. Dit past in onze ambitie om in de gemeente 6000 nieuwe woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen", laat wethouder Paul de Beer weten. "Een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling is al genomen: de initiatiefnemers hebben samen met de gemeente in januari een eerste avond in de omgeving gehouden om hen kennis te laten maken met de plannen en input op te halen voor de ontwikkeling. Op die manier kan er een gedragen plan komen dat past in de omgeving.”

Participatie

De haalbaarheid van de plannen wordt momenteel in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt. De marktpartijen nemen het voortouw om de belanghebbenden, zoals omwonenden, ondernemers en organisaties zo vroeg en intensief mogelijk te betrekken bij de uitwerking. Hiertoe is het participatietraject opgestart met een eerste, zeer druk bezochte, bijeenkomst op 8 januari. De hier opgehaalde input wordt meegenomen in het project. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website www.moleneind-breda.nl