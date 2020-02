Bredase Pauline ontwierp samen met de broertjes Roelvink een kledinglijn voor Lidl

BREDA - Veel vrouwen (en mannen) zullen wel jaloers op haar zijn. De Bredase Pauline mocht voor supermarktketen Lidl een kledinglijn ontwerpen samen met de broertjes Roelvink. De kleding, én de onderbroeken, zijn vanaf vandaag in alle filialen van Lidl Nederland te koop. "We verwachten dat alles binnen een paar dagen uitverkocht is."

Waar ze zo'n twee jaar geleden kickboxer Rico Verhoeven nog als ambassadeur wist te strikken voor haar bedrijf, zijn het nu de broertjes Roelvink die schitteren in de kleding die zij samen met haar ontwierpen. Vorige week donderdag werd de nieuwe lijn 'Double-R' grootst gelanceerd in Amsterdam, vandaag ligt de kleding in alle Lidl's in Nederland. Toen de Bredase Pauline vanochtend om 08.00 uur bij Lidl aan het Dr. Struyckenplein in de schappen keek, was de collectie al bijna weg. "Ik heb maar snel een trainingspak voor mij en mijn zoontje gekocht, voordat ze straks allemaal weg zijn", laat de Bredase weten.

Double-R

Het begon allemaal een aantal maanden geleden. Toen nam de Bredase onderneemster contact op met het management van de broertjes Roelvink. Nadat zij twee jaar geleden een onderbroekenlijn uitbracht met Rico Verhoeven in het hoge segment, vond Pauline dat het nu tijd was voor een toegankelijkere lijn. "En daar vond ik Dave en Donny perfect bij passen", laat de Bredase enthousiast weten. "De broers staan midden in de samenleving en zijn erg toegankelijk." Het eerste gesprek met de twee mannen klikte dan ook meteen erg goed. "Na het eerste gesprek waren de jongens meteen enthousiast", zegt ze. "Ik heb aangegeven dat wat we gaan ontwerpen echt hún kledinglijn moet worden."

Het drietal nam een designer in de hand. "Ik wilde dat ze trots zouden zijn op hun werk, dus ik heb ze overal over mee laten denken", geeft Pauline aan. "Op het moment dat de collectie klaar was, ben ik Lidl gaan benaderen." En met succes. De supermarktketen liet merken de Double-R graag te gaan verkopen in al hun Nederlandse filialen.

Vorig week donderdag werd de kledinglijn groots gelanceerd. In een overvolle Harbour Club showde het drietal trots hun lijn. "Er was super veel pers aanwezig", laat Pauline weten. "We hebben zoveel positieve en lieve reacties gekregen." Vanaf vandaag is de lijn in alle Lidl's te koop. "De collectie is een korte periode te koop. We verwachten dan ook dat het binnen een paar dagen uitverkocht gaat zijn", vertelt de Bredase trots. Iedereen die een trainingspak, hoodie, shirt of onderzoek wil scoren moet dan ook snel zijn.

Nieuwe samenwerkingen

De komende tijd zit er nog veel meer spannends aan te komen voor de Bredase. "Ik ben door meerdere BN'ers benaderd of ik hen ook wil helpen met het lanceren van een eigen lijn", zegt de onderneemster enthousiast. "Zo zitten er onder andere al samenwerkingen met Nicolette Kluijver en Estavana Polman aan te komen", vertelt ze. "De komende tijd heb ik nog een aantal gesprekken staan met andere bekende Nederlanders."

De collecties van Nicolette Kluijver en Estavana Polman liggen naar verwachting vanaf september in de winkel.