Nora Kasrioui helpt Bredase bijstandsvrouwen: 'Ik heb zelf ook echt hard moeten knokken'

BREDA - Iemand die onbaatzuchtig en langdurig bezig is voor anderen. Die zich inzet voor de maatschappij of die door zijn of haar levenshouding en gedrag een voorbeeld is, terwijl de eigen weg ook niet zonder hobbels is. Dat is een Held van Breda. In aanloop naar de Internationale Vrouwendag op 8 maart hebben we deze week aandacht voor Nora Kasrioui van stichting Brood en Rozen.



Nora heeft zelf een lange weg afgelegd, zij heeft veel moeten overwinnen om te zijn wie ze nu is. Zij vond een manier om teleurstelling, pijn en verdriet om te zetten in kracht, liefde en harmonie. Met haar stichting helpt ze vrouwen die in de bijstand zitten om dat ook te doen en zo weer de baas te worden over hun leven.

Verschillen

Nora is niet bang voor verschillen. Zij wil ze juist bij elkaar brengen, die werelden die elkaar niet kennen. Want dan ontstaat begrip en respect. “Ik help vrouwen in de bijstand met een programma dat negen maanden duurt. In die tijd volgen zij cursussen en workshops van topvrouwen, aan het eind volgt een informeel sollicitatiegesprek met een topman in de vorm van een lunch. Ik kies daar bewust voor, ik ben een overtuigd feminist en vind dat we mannen niet moeten uitsluiten maar het samen met hen moeten doen", legt ze uit.

"Het leuke is dat er genoeg topmannen in het bedrijfsleven zijn die hiervoor open staan. Op 8 maart ontmoeten deze mannen ‘onze’ vrouwen, ze weten allebei niet vooraf aan wie ze gekoppeld zijn. Zo ontstaan échte gesprekken, de mannen vertellen over hun weg, de vrouwen doen dat ook. Ze krijgen hiermee een kans om indruk te maken en aan de slag te gaan binnen het bedrijf van de topmannen, die toegeven dat deze vrouw op haar cv waarschijnlijk nooit uitgenodigd zou worden . Maar nu ontmoeten ze daar een krachtige vrouw, met levenservaring en doorzettingsvermogen, dat zijn kwaliteiten die hard nodig zijn in het bedrijfsleven.”

Motivatie

“Ik heb zelf echt hard moeten knokken, onderwijs zorgde ervoor dat ik mij heb kunnen bevrijden en emanciperen. Ik ben opgeleid tot docent en heb aan de universiteit bestuurskunde gestudeerd, maar wilde liever iets voor een ander doen dan veel geld verdienen in het bedrijfsleven. Voor mij is een betaalde baan echt belangrijk, het is een middel, een instrument om aan je doelen en financiële onafhankelijkheid te werken", aldus Nora.

"Ik vind het vooral belangrijk dat onze vrouwen hun eigen innerlijke kompas en eigen basis hervinden en daarmee financieel onafhankelijk worden. Ze maken weer eigen keuzes, nemen ook de verantwoordelijkheid daarvoor en geven daarmee een goed voorbeeld aan bijvoorbeeld hun kinderen. Uit de slachtofferrol, uit het passieve, terug in het actieve, dat is wat mij motiveert. Als dat lukt geeft mij dat diep in mijn hart een harmonieus gevoel. Met mildheid en liefde kun je heel veel bereiken.”

Meer lezen over Nora? kijk op www.heldenvanbreda.nl. Ken je zelf iemand die je wil voordragen voor deze rubriek? Op deze website vind je het aanmeldformulier.