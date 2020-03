Op het terras zitten zonder koude wind: nieuwe schermen maken terras aan de Haven behaaglijk

BREDA - De proef met de nieuwe windschermen bij het terras van Biercafé de Huiskamer is van start gegaan. Sinds gisteren is het terras omringd door glazen, uitklapbare schermen. Eigenaar René de Vos is blij met de start van die proef. "Er moet een oplossing komen, en wij als ondernemers geloven erin dat dit de beste optie is."

De wind in de Haven is voor de horeca-ondernemers aan de Haven een groot probleem. Al jaren wordt daarom gezocht naar een oplossing. Zo werd er in 2012 een proef gestart met windschermen die bestonden uit een soort zeil. Maar die proef faalde. Het effect was minimaal.

Sinds gisteren is er een nieuwe proef van start gegaan. En eigenaar van De Huiskamer René de Vos is ervan overtuigd dat deze wél zal slagen. "Het gaat om Double Up terrasschermen. Die zijn ingeklapt 1 meter 20, zodat ze niet hoger zijn dan de reling en zodat je er vanuit je stoel overheen kan kijken. Wanneer de wind dan harder gaat waaien, zijn ze uit te klappen tot 2 meter 10", legt De Vos uit. Het uitzicht wordt dan echter niet verpest, want de schermen zijn van glas. "Dat was een belangrijke eis voor zowel gemeente als ondernemers. Net zoals dat het belangrijk is dat de schermen stevig zijn, en hufterproof. Deze schermen staan al op meerdere plekken in Nederland, en hebben bewezen dat ze aan die voorwaarden voldoen."

Beoordelen

De schermen staan sinds gisteren bij de Huiskamer. Het gaat om acht schermen van twee meter lang. "Iedereen kan komen kijken en beoordelen wat ze ervan vinden. Na drie maanden kan er dan een evaluatie plaatsvinden. Wanneer de inzet van de schermen een succes blijkt, wordt een vergunningstraject opgestart zodat alle ondernemers aan de Haven windschermen kunnen plaatsen en bezoekers nog meer kunnen genieten van een bezoek aan het terras. "

De pilot wordt gefinancierd door Stichting Ondernemersfonds Breda, Biercafé de Huiskamer en IGC- Group.