Nieuwe maatregelen voor Brabant: 'Streep door grote evenementen, sociaal contact beperken'

NOORD-BRABANT - De burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg hebben vanmiddag een nieuw pakket van maatregelen aangekondigd voor de provincie Noord-Brabant. Zo worden verschillende dancefeesten, carnavalsoptochten en concerten verboden, maar ook het betaald voetbal kan geen doorgang vinden. Curio liet direct na de persconferentie al weten de open avonden af te gelasten.

De drie burgemeesters zijn de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's die de gehele provincie bestrijken. Gezamenlijk hebben zij een pakket van maatregelen bedacht om de epidemie in de provincie in te dammen. De burgemeesters spraken van een duivels dilemma. Aan de ene kant is Noord-Brabant een provincie van evenementen, maar aan de andere kant wil de provincie ook de risico op besmetting zo klein mogelijk maken. Daarom roepen zij iedereen op om de komende zeven dagen zo min mogelijk nieuwe sociale contacten aan te gaan. "Helemaal voorkomen kan je het nooit, maar terughoudendheid is op dit moment strikt noodzakelijk."

Curio liet al weten de open avonden op alle locaties 12 maart af te gelasten. "We willen voorkomen dat leerlingen en hun ouders niet voldoende geïnformeerd kunnen worden over de opleiding waar de interesse voor bestaat. Zeker zo belangrijk is dat we luisteren naar de richtlijnen van het RIVM. We willen risico op verdere besmettingen zoveel mogelijk uitsluiten.", aldus Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van Curio.

Verantwoordelijkheid

Brabant gaat niet op slot, zoals nu in Noord-Italië wel het geval is. Maar, zeggen de burgemeesters, we moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen. "Daarom doen we een oproep aan iedereen om evenementen met meer dan duizend deelnemers af te lasten in het kader van gezond verstand." Maar, ook is er een oproep aan jongeren. "Er komt geen verbod op aanwezig zijn in kroegen, maar wees je er wel van bewust dat je dan in het weekend beter niet op bezoek kan gaan bij je opa of oma."

Daarnaast was er ook een oproep aan basisscholen en kinderopvangcentra. "De opvangfunctie van een school of kinderopvang is nu belangrijker dan het goed geven van onderwijs. Zodra je klassen naar huis gaat sturen, dwing je bepaalde mensen om thuis te blijven omdat ze bijvoorbeeld geen opvang hebben. Natuurlijk vragen we mensen om zoveel mogelijk thuis te werken, maar vooral mensen in de zorg, brandweer en politie hebben we juist nu nodig om alles in goede banen te leiden. Stel hen niet voor het dilemma om te gaan weren of thuis te blijven voor kinderen. Die vitale infrastructuur is nu belangrijker dan ooit."

De oproep geldt vooralsnog tot komende maandag.