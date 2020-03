N285 Breda - Wagenberg eind maart op de schop

BREDA - De N285 tussen Breda en Wagenberg gaat vanaf donderdag 19 maart op de schop. De werkzaamheden maken deel uit van het onderhoud aan het asfalt.

In opdracht van Provincie Noord-Brabant voert Vermeulen Groep onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale wegen. Een van deze wegen is de N285 Breda – Wagenberg. Deze reparatie is vooruitlopend op de geplande reconstructie van de N285. Reparatie is noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen.

De werkzaamheden vinden plaats aan de N285 Breda - Wagenberg op donderdagavond 19 maart van 19.00 uur tot vrijdagochtend 20 maart 06.00 uur en op donderdagavond 26 maart van 19.00 uur tot vrijdagochtend 27 maart 06.00 uur.

De N285 wordt voor doorgaand verkeer afgesloten tussen de Zeggelaan en de Bredaseweg. Er is een omleidingsroute ingesteld.