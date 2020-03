Weer bij 7 Bredanaars corona vastgesteld: totaal in gemeente op 71

BREDA - Opnieuw zijn er zeven mensen in Breda besmet met het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Daarmee komt het totaal aantal patiënten in de gemeente op 71.

De besmettingen met corona blijven ondanks alle maatregelen nog oplopen. Sinds gisteren zijn 176 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1135. In Breda zijn er in totaal 71 mensen besmet met het coronavirus. Dat zijn er zeven meer dan gisteren. In Brabant zijn er 43 nieuwe coronapatiënten vastgesteld. Daarmee komt het totaal in de provincie op 446.

Sinds gisteren zijn 8 patiënten overleden aan COVID-19 in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 20 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Het Amphia ziekenhuis is voorbereid op een nieuwe toestroom van patiënten. "We hebben binnen Amphia de mogelijkheid om de capaciteit voor corona patiënten uit te breiden. Zowel voor mensen die beademing nodig hebben, maar ook voor mensen die dit niet nodig hebben maar wel in isolatie moeten liggen. Dit wordt per dag bekeken en opgeschaald waar nodig. Daarnaast is er via het ROAZ altijd al (dus regulier) het proces dat ziekenhuizen elkaar bijstaan als er ergens IC capaciteit in de knel is."