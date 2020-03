Boswachter waarschuwt voor drukte in de bossen door coronavirus: 'Rust is in het broedseizoen belangrijk'

BREDA - Afgelopen dagen was het erg druk in de natuur. Deels kwam dat natuurlijk door het mooie weer. Maar ook het coronavirus zorgt voor drukte in de bossen. Want vanwege alle afgelaste evenementen kiezen steeds meer mensen voor een wandeling in de natuur. Maar het is wel van belang dat al die bezoekers rekening houden met het broedseizoen, stelt boswachter Floris Hoefakker. Want in die periode is rust voor de dieren erg belangrijk.

Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. "De natuur is op zijn mooist, maar ook op zijn kwetsbaarst", legt Hoefakker uit. "Rust voor dieren is belangrijk. Vogels broeden en reeën krijgen kalfjes."

Honden aan de lijn

In de gebieden van Staatsbosbeheer zijn honden bijna overal welkom, maar in vrijwel alle natuurgebieden moet de hond altijd aan de lijn. "Als een hond wild ruikt, wordt het jachtinstinct geprikkeld en willen de meeste honden het dier opsporen. Rustende dieren schrikken en slaan op de vlucht als een hond te dichtbij komt, bijvoorbeeld broedende vogels of rustende reeën." Geursporen die honden nalaten zorgen bovendien voor een langduriger verstoring van vogels en wild. En loslopende honden kunnen ook hinderlijk zijn voor andere bezoekers en hun trouwe viervoeters die wel zijn aangelijnd. "Een kleine lieve hond voor u, kan een grote hond voor jonge kinderen zijn. Door de hond aan de lijn te houden kan overlast voor mens en dier voorkomen worden", legt Hoefakker uit.

Ook is het belangrijk dat bezoekers op de paden blijven lopen. "Broedende vogels en kalfjes van reeën kunnen zich soms verrassend dicht bij de paden bevinden."

Richtlijnen en gezond verstand

Staatsbosbeheer adviseert om ook tijdens het bezoek aan de gebieden de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. "Zo blijft het voor iedereen leuk en kunnen we in deze, soms moeilijke tijd, de natuurgebieden als uitvalsbasis blijven gebruiken. Kortom, houd rekening met elkaar, geniet van de natuur maar gebruik je gezonde verstand!"