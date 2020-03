Voesenek ontkracht nepnieuws over 'overval' op vrachtwagen op Franse snelweg

BREDA - In een schokkende video die rond gaat op social media staat een vrachtwagen van het Bredase Voesenek Koel- en vriestransport centraal. Die zou overvallen worden midden op de Franse snelweg. Maar dat zijn cowboyverhalen, stelt het bedrijf zelf. "We willen dit graag ontkrachten. Onze vrachtwagen is niet overvallen."

Op de video is te zien hoe de vrachtwagen van Voesenek klem is gereden op de Franse snelweg. Meerdere auto's en een busje blokkeren zijn weg. Een aantal mannen staan naast de vrachtwagen op de snelweg en schreeuwen een slaan naar de bestuurder. Op een gegeven moment probeert één van die mannen zich op te trekken aan de cabine van de bestuurder. Op dat moment besluit de chauffeur er vandoor te gaan. Hij omzeilt de auto's die hem de weg blokkeerden en rijdt er vandoor. Eén van de mannen rent achter hem aan en slaat nog hard tegen het raam, maar de vrachtwagen weet te ontkomen.

Bij de video gaat het verhaal rond dat de mannen de vrachtwagen probeerden te overvallen. Het coronavirus zou een reden zijn voor de Fransmannen om de vrachtwagen met koel- en vriestransport te willen bestelen. Maar dat is absoluut niet het geval, stelt het bedrijf zelf. "We weten van deze situatie. Het is afgelopen zondag gebeurd. Wij willen de wilde verhalen dat het een overval was die te maken had met het coronavirus graag onmiddellijk ontkrachten. Alle details hebben we nog niet, wat de chauffeur is nog onderweg naar Breda. Maar we weten dat de achterzijde van de vrachtwagen niet is aangeraakt. Het ging zeker níet om een overval."

Wat er wel precies gebeurd is, is ook voor Voesenek nog niet duidelijk. "Het lijkt erop dat het een 'gewone' verkeersruzie was. Ook dan zijn het natuurlijk geen mooie beelden, en we vinden de situatie erg vervelend. We gaan in gesprek met deze chauffeur, en zullen de schade aan de vrachtwagen ook gaan proberen te verhalen op de Franse overheid."