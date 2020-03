Gemeente komt met noodplan voor Bredanaars met acute geldproblemen

BREDA - Vanaf vandaag is het voor Bredanaars met acute geldproblemen mogelijk om beroep te doen op een speciaal ingerichte maatregel die het mogelijk maakt om snel over geld te beschikken om in het dagelijkse levensonderhoud te kunnen blijven voorzien: BroodNood.

Deze maatregel is specifiek opgezet voor werknemers met 0-urencontracten, ZZP’ers en uitzendkrachten die zich door het Corona-virus in een situatie bevinden waarin ze geen boodschappen kunnen doen, omdat ze geen inkomsten of geen eigen spaargeld meer hebben en daarnaast ook geen partner met inkomsten hebben of een beroep kunnen doen op hulp van naasten. Het gaat om een tijdelijk noodmaatregel die in ieder geval de komende periode van kracht is. Op deze manier willen we voorkomen dat er inwoners zijn die zichzelf niet meer kunnen voorzien van dagelijks levensonderhoud, laat de gemeente weten.

“We bevinden ons in een situatie waar niemand zich 3 weken geleden iets bij voor kon stellen", legt Wethouder werkgelegenheid en sociale zaken, Boaz Adank uit. "Er dienen zich persoonlijke situaties aan die we eerder bijna niet voor mogelijk hielden. Er zijn mensen die van de een op de andere dag geen inkomen meer hebben en niet op korte termijn hierin kunnen voorzien. Deze groep willen wij nu tijdelijk ondersteunen.”

Aanvragen gaat als volgt: Via een speciaal formulier op www.breda.nl kunnen mensen die in aanmerking komen de regeling aanvragen.

Om in aanmerking te komen moeten aanvragers voldoen aan de volgende voorwaarden:

• U bent ZZP’er en niet verzekerd voor arbeids(uren)verlies;

• Of u bent uitzendkracht/medewerker en bent door sluiting van het bedrijf waar u voor werkt acuut zonder inkomen komen te zitten;

• Of u heeft een bedrijf dat door de verplichte sluiting in acute problemen komt.

En u:

• kunt geen boodschappen doen

• heeft geen eigen spaargeld

• heeft geen partner met inkomsten

• heeft geen hulp van naasten

Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld en voldoen aan de voorwaarden worden meteen in behandeling genomen. Aanvragers kunnen de volgende bedragen binnen 2 á 3 dagen op hun rekening verwachten:

• Gehuwden (met/zonder kinderen) hebben recht op een vergoeding van €100

• Alleenstaande ouders hebben recht op een vergoeding van €100

• Alleenstaanden hebben recht op een vergoeding van €70

Het kan zijn dat personen ook beroep kunnen doen op een loondoorbetalingsverplichting of mogelijk recht hebben op deeltijd WW en of bijstand, dit beoordelen we later.