Twee coronapatiënten overleden in Amphia, speciale verpleegafdeling opent vandaag de deuren

BREDA - Er zijn gisteren opnieuw twee coronapatiënten om het leven gekomen in het Amphia ziekenhuis. Daarmee komt het totaal op dertien sterfgevallen. Vanaf vandaag krijg het Amphia veel steun in de verzorging van coronapatiënten. In het Langendijk openen De MARQ en Thebe samen een verpleegafdeling voor Covid-19 patiënten die kwetsbaar en oud zijn.

De stand van zaken in het Amphia was gisteren als volgt: er liggen in totaal 56 patiënten die besmet zijn met het virus. Daarvan liggen er 11 op de intensive care. Twee mensen konden uit het ziekenhuis ontslagen worden. En twee mensen overleden aan het virus.

De druk op het Amphia is groot. Er zijn al meerdere intensive care patiënten verhuisd naar ziekenhuizen in het noorden van het land. En vanaf vandaag krijgt het Amphia ook steun in de verzorging van de kwetsbare patiënten die niet op de intensive care liggen. Want vanaf vandaag kunnen coronapatiënten ook in het Langendijk terecht.

Steun

In het Langendijk openen Thebe en De MARQ een speciaal ingerichte verpleegafdeling voor oudere patiënten. Zij kunnen daar specialistisch zorg en behandelingen bieden. De geïsoleerde verpleegafdeling biedt ruimte aan maximaal zestig patiënten. Daarmee kan een groot deel van de kwetsbare, oudere coronapatiënten die níet op de intensive care hoeven te liggen dus op deze nieuwe verpleegafdeling verzorgd worden.