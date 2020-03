Sneller de grens over met een vitaal beroep; vignet voor grensarbeiders

BREDA - Nederlanders die in België in vitale sectoren werken kunnen vanaf vandaag een speciaal vignet aanvragen om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. België heeft aan zijn grensovergangen in- en uitreiscontroles ingevoerd om 'niet-essentiële verplaatsingen' zo veel als mogelijk tegen te houden. Op grote doorgangsroutes controleert de politie, maar bij de sluiproutes is er gekozen voor een andere oplossing. Daar staan grote containers die de weg blokkeren.

Even de grens over naar België gaat sinds dit weekend niet meer zo makkelijk. De Belgische regering heeft reizen die niet als noodzakelijk worden beschouwd voorlopig verboden. Er wordt langs de grenzen van het land dan ook streng gecontroleerd en dat kan voor de nodige vertraging zorgen. Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen daarom vanaf nu een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren.

Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Het vignet kan gedownload worden op de website van het Nationaal Crisiscentrum en moet op de keerzijde een stempel bevatten van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt.