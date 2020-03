Ook verenigingen en stichtingen in geldnood komen in aanmerking voor financiële steun

BREDA - De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen. Niet alleen voor bedrijven, maar ook stichtingen en (sport)verenigingen hebben het zwaar nu inkomsten wegvallen. Voor bedrijven kwam het kabinet al met plannen voor financiële compensatie. Maar voor verenigingen en stichtingen bleef het stil. Tot vandaag. Het kabinet heeft besloten om verenigingen en stichtingen ook aanspraak te laten maken op het Noodloket. Zo kunnen zij een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro ontvangen.

Eerder had het kabinet al besloten om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis via het Noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. En vandaag is besloten dat ook sportverenigingen en stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, die op dit moment nader worden uitgewerkt.

Wel is al bekend dat de regeling voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen, gelijk is. De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen. De ontvanger moet bovendien een KvK nummer hebben.

Meer informatie over de regeling wordt door de overheid nog aangevuld en is hier te vinden.