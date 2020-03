Boerschappen komt met Drive Tru restaurant: 'Never waste a good crisis'

BREDA - Goed nieuws voor alle Bredase lekkerbekken. Boerschappen komt in samenwerking met drie andere bedrijven met een nieuw initiatief: een Drive Tru restaurant. Smulpapen bestellen gemakkelijk hun eten bij één van de foodtrucks en halen al rijdend hun maaltijd op.

De afgelopen week is Boerschappen erg druk geweest met het opzetten van een zogeheten 'Drive Tru restaurant'. Dit doen zij in samenwerking met STRND, Home Made Chefs en Tasty Lemon. "Het eerste 100% corona-proof gezinsuitje van Breda", aldus de organisatie. Het Drive Tru restaurant is vanaf vandaag elke dag geopend van 16.00 uur tot 21.00 uur bij STRND aan de Singerweg. Al rijdend kan je de lekkerste gerechten oppikken bij de diverse foodtrucks.

Hoe werkt het?

Alle lekkerbekken kunnen online een kaartje kopen. Hiermee kies je de tijd waarop je je maaltijd wilt afhalen. "En als je niet komt, terwijl je wel reserveert, vinden we je nooit meer aardig", grapt de organisatie. De reservering is er om te voorkomen dat het té druk wordt. Heb je een tijd gekozen? Dan kies je bij welke foodtruck je wilt bestellen. Daarna haal je al rijdend jouw bestelling op.

Er is voldoende plek om je auto even te parkeren en te genieten van je maaltijd. "Zoals we hier in Brabant zeggen; Never waste a Good Crisis!"