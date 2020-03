Bredase Bode verschijnt niet huis-aan-huis: Afhaalpunten bij supermarkten en woonzorgcentra

BREDA - De Bredase Bode verschijnt deze week niet huis-aan-huis. Het weekblad van Uitgeverij de Bode is mee te nemen bij verspreidpunten in de gehele gemeente. Je vindt de krant onder andere bij vele supermarkten en bij woonzorgcentra. Zo blijft de papieren krant bereikbaar voor ouderen die hun woning niet uit mogen en geen bezoek mogen ontvangen. Ook is de krant uiteraard digitaal te lezen.

De coronacrisis zorgt ervoor dat ook uitgeverij de Bode creatief moet worden. Het huis-aan-huis bezorgen van de kranten is afgelopen weken een steeds grotere opgave geworden, onder andere omdat de tekorten bij bezorgers oplopen. Daarom kiest de Bode tijdelijk voor een nieuwe vorm van verspreiden. Je vind de krant deze week op verspreidpunten bij winkels en bij woonzorgcentra. Verder is de Bode uiteraard online te lezen via de e-paper. Zo blijft de Bode voor iedere Bredanaar bereikbaar. De krant digitaal lezen doe je hier. Je abonneren op de Bode zodat je deze meteen in je mailbox krijgt wanneer de nieuwste editie uit is, doe je hier.

Overzicht

Hieronder vind je het overzicht van de winkels in de gemeente Breda waar je de Bode vindt. Woonzorgcentra zijn niet in de lijst opgenomen, omdat deze kranten bedoeld zijn voor de bewoners die geen bezoek kunnen ontvangen. Het is niet de bedoeling Bredanaars die buiten de centra wonen hier de Bode ophalen.

Jumbo Foodmarkt Rat Verlegsstraat 4, 4815 NZ Breda

Jumbo Burg.Spaandonkstr. 60, 4813 BS Breda

Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda

Jumbo Doctor Struyckenstraat 60 Breda

Jumbo WC de Burcht De Burcht 20, 4834 HE Breda

Albert Heijn WC Hoge Vucht Moerwijk 2, 4826 HN Breda

Jumbo Baliëndijk 20, 4816 GD Breda

Jumbo Tuinzigt Cypresstraat 21, 4814 PN Breda

Jumbo de Donk Michielsen Donk 4, 4824 CS Breda

Albert Heijn Ginnekenweg 49, 4818 JGBreda

Jumbo Michielsen Markt 14, 4841 ACPrinsenbeek

Jumbo Chaamseweg 1, 4851 SMUlvenhout

Jumbo Scheperij 3, 4847 EZ Teteringen

Albert Heijn Pastoor Doensstraat 4, 4854 CP Bavel

Trumpi/Esso Zwijnsbergenstraat 5, 4834 JN Breda

Trumpi/Esso Teteringsedijk 210 Breda

Makro Konijnenberg 92, 4825 BE Breda

Mediamarkt Kruisvoort 14, 4814 RZ Breda

Primera Dr. Struykenplein 3 Breda

Primera Haagdijk 106 Breda

Primera Kerkstraat 4 Bavel

Bruna De Burcht Breda

Gamma Spinveld 16 Breda

Karwei Takkebijsters 57 Breda

Intratuin Terheijdenseweg 296 Breda

Boerenbond Pet's Place Doelen 37Breda

Boerenbond Pet's Place Oosterhoutseweg 129aBreda

Boerenbond Pet's Place Brigidastraat 47Breda

Boerenbond Pet's Place Molenstraat 73Breda