Bredase rechtbank zet schoonmakers in het zonnetje

BREDA - De rechtbanken van Breda en van Middelburg hebben vandaag hun schoonmakers in het zonnetje gezet. Want zij zijn van essentieel belang: zonder hen kunnen de medewerkers van de rechtbank hun werk niet veilig doen.

Afgelopen weken worden verschillende beroepsgroepen regelmatig in het zonnetje gezet. Uiteraard krijgt het zorgpersoneel veel aandacht. Zij staan immers in de 'frontlinie' en hebben de zware taak alle coronapatiënten te verzorgen en behandelen. Maar ook voor andere beroepen is aandacht. Bijvoorbeeld voor de vakkenvullers die de winkels vol houden en voor de leraren die online hun leerlingen van passend onderwijs proberen te voorzien. En ook de schoonmaak is zo'n beroepsgroep die een hart onder de riem verdient, stelt de rechtbank van Breda.

"Onze schoonmakers zijn van essentieel belang om onze medewerkers veilig hun werk te laten doen", laat de rechtbank weten. Daarom heeft de rechtbank alle schoonmakers een bosje bloemen met een bedankkaartje cadeau gegeven, die de schoonmakers trots laten zien op een groepsfoto. Maar dan uiteraard wel een groepsfoto waarbij iedereen 1,5 meter afstand houdt.