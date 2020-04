RIVM: Ziekenhuisopnames in Brabant lijken over de piek heen

BREDA - In de afgelopen 24 uur zijn er 175 overleden coronapatiënten gemeld bij het RIVM. Daarmee komt het totaal uit op 1039. Ook zijn er 722 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat blijkt uit de laatste update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Het RIVM plaatst publiceert dagelijks de nieuwste cijfers rondom het coronavirus. Aan het begin van de uitbraak werd vooral gemeld hoeveel mensen er besmet waren met het virus, maar daar is het RIVM mee gestopt. De cijfers worden nog wel weergegeven, maar omdat niet alle coronapatiënten officieel getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die steeds genoemd worden. Ze geven daardoor een vertekend beeld.



Het RIVM richt zich daarom nu meer op het aantal mensen dat in het ziekenhuis zijn opgenomen. Gisteren waren dat er nog 3990 en inmiddels staat de teller op 4712 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn. Daarvan worden er momenteel 89 behandeld in het Amphia Ziekenhuis.

Daarbij lijkt de provincie Noord-Brabant volgens het RICM over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe.