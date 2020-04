Opnieuw vier coronapatiënten vanuit Amphia terug naar huis, één nieuw sterfgeval

BREDA - Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 4 coronapatiënten uit het Amphia ziekenhuis ontslagen. In totaal worden er nu 90 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 29 op de intensive care.

Het aantal coronapatiënten dat wordt verzorgd in het Amphia ziekenhuis is afgelopen weekend weer licht toegenomen. Waar er vrijdag 82 patiënten werden verzorgd, zijn dat er nu 90. Wel is vergeleken met gisteren het aantal patiënten dat op de IC ligt gedaald. Dat waren er zaterdag nog 32, maar uit de update van vandaag blijkt dat er zondagavond nog maar 29 mensen op de IC lagen.

Afgelopen weekend zijn er 2 mensen aan het virus overleden in het Bredase ziekenhuis. Daarmee komt het totaal uit om 54 sterfgevallen.

Er zijn in totaal 147 mensen die opgenomen waren met het virus weer ontslagen uit het ziekenhuis. Vier daarvan mochten gisteren terug naar huis.

Intensive Care

De IC van het Amphia kan tot op heden het aantal patiënten goed aan. De maximale capaciteit van de IC is 56 bedden. Momenteel was het grootste aantal coronapatiënten dat op de Bredase IC lag 34.