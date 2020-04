Mark Rutte: 'Als we nu niet volhouden, doen we alles teniet. Dus: hou vol!'

BREDA - "Ik ben echt trots op ons land, want afgelopen weekend is het ons ondanks het stralende weer toch gelukt om de regels in acht te nemen", dat stelde minister president Mark Rutte dinsdagavond aan het begin van de persconferentie. Maar, meteen riep hij ook alle Nederlanders op om ook komend Paasweekend toch zoveel mogelijk thuis te blijven. "Er worden verder op dit moment geen nieuwe besluiten genomen. We zitten nu in de periode waarin de maatregelen hun werk moeten doen", stelde Rutte.

Volgens Rutte bleven Nederlanders zoveel mogelijk thuis. "En de mensen die toch een wandeling gingen maken, hielden vaak 1,5 meter afstand." Er waren natuurlijk uitzonderingen, maar daar werd op gehandhaafd. "Wat mij betreft heeft Nederland zich van z'n beste kant laten zien en de cijfers laten voorzichtig zien dat het niet voor niets is." De cijfers van onder andere de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen en het aantal besmettingen met het coronavirus stijgen minder snel dan verwacht. "En dat komt door alle maatregelen én omdat we er ons aan houden."

'Vier Pasen thuis'

Maar, aan die cijfers kleeft volgens het kabinet wel één groot risico. "En dat is dat we daardoor denken dat we losser met de regels om kunnen gaan. Die gedachte snap ik, maar een grotere fout kunnen we niet maken. Als we nu niet volhouden, doen we alles teniet. Dan schieten we meteen naar een hogere piek." Rutte's hoofdboodschap tijdens de persconferentie is dan ook: Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Ook in dit Paasweekend. "Dus ga geen onnodige reizen maken. Ik doe een beroep op iedereen: vier Pasen thuis of dicht bij huis. Denk aan een Paasbrunch met het gezin of een wandeling in je eigen buurt, maar wel op 1,5 meter afstand. Want dat kan en dat mag, maar ga dus niet als groep bij elkaar komen. Dat is gevaarlijk en dus verboden."

Intelligente weg terug

De maatregelen gelden op dit moment nog allemaal tot en met 28 april. In de week vóór 28 april gaat het kabinet een besluit nemen over het vervolg. "Veel mensen zijn al bezig met de wereld na de coronacrisis, maar als we de maatregelen te vroeg loslaten, dan wordt behalve onze gezondheid ook onze economie nog harder en nog langer geraakt". stelde Rutte. "Natuurlijk denken we na over de beste weg terug, want de impact van deze maatregelen blijft enorm. Daarom denken we na over mogelijke scenario's voor een intelligente weg terug uit deze intelligente lockdown." Maar dat wordt volgens de premier een lange weg. "Het gaat echt niet zo zijn dat op 28 april alles weer open kan en mag. We moeten op zoek naar 'het nieuwe normaal' in een 1,5 meter samenleving."

Wat er straks misschien wel open kan? Daar wordt nu achter de schermen al wel over nagedacht. "Maar, de weg terug kan alleen stap voor stap en daarbij laten we ons leiden door wetenschappelijke inzichten. Het enige wat ik daar nu over kan zeggen is dat de kans op een begin van normalisering groter wordt als we ons de komende weken nog aan de regels houden."