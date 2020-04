Bredase armbandjes voor het Rode Kruis: We Stay Strong

BREDA – De schoonzus van Lieke van Poppel werkt als arts in het Amphia. Van haar hoort Lieke dus de heftige verhalen van hoe hard het zorgpersoneel in deze zware tijd werkt. Speciaal voor die 'kanjers', zoals Lieke ze zelf noemt, wilde ze graag iets doen. Samen met Evan Melhem en Erik Pijnenburg ontwikkelde ze daarom armbandjes voor het goede doel.Het blauwe armbandje bevat de tekst '#StayStrong' en draagt hiermee een belangrijke boodschap uit: "De strijd tegen corona winnen we alleen als we het samen doen." Het armbandje is te koop via www.westaystrong.nl en kost vijf euro per stuk. Hiervan gaat 3,50 euro direct naar het Rode Kruis, de rest wordt gebruikt voor productie en verzending van de armbandjes.

Het blauwe armbandje is een initiatief van marketeers Evan Melhem en Erik Pijnenburg en relatiegeschenken specialist Lieke van Poppel. Lieke vertelt: "Vooral de regio Noord-Brabant is enorm getroffen door het virus. Van mijn schoonzus, die arts is in het Amphia ziekenhuis, hoor ik hoe zij dag en nacht aan het werk zijn. Ongelooflijk, wat een kanjers! Daarom wilden we heel graag iets doen wat direct een bijdrage levert aan de bestrijding van dit verschrikkelijke virus. We hopen dat mensen deze oproep voor saamhorigheid verder verspreiden met de hashtag #StayStrong. We moeten met zijn allen de maatregelen nog wel even volhouden en dat is best moeilijk. Hiermee steken we hopelijk mensen een hart onder de riem!"

De silicone #StayStrong bandjes zijn verkrijgbaar in een grote en een kleine variant. Beide bandjes kosten 5 euro per stuk. Hiervan wordt 3,50 euro gedoneerd aan het Rode Kruis. Van Poppel: "De strijd om het coronavirus onder controle te krijgen is een strijd van ons allemaal. Alleen als we ons gezamenlijk hiervoor inzetten, 17 miljoen Nederlanders, gaat het ons lukken. En dit gaat ons lukken. We houden vol. Al is het niet altijd even makkelijk. Laten we elkaar daarom steunen en helpen op de moeilijke momenten."

Voorlichting en een hulplijn voor ouderen

Het Rode Kruis zet zich al vanaf het begin van de uitbraak in voor de bestrijding van het coronavirus. In Nederland en wereldwijd. Zo geven ze voorlichting en hebben ze een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten. Het Rode Kruis biedt ook ondersteuning aan GGD's en ziekenhuizen en verzamelt centraal beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen in.