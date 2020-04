Gemeente doet dringende oproep: 'Kom niet meer onnodig naar de milieustraat'

BREDA - Kom niet meer 'onnodig' naar de milieustraat met je afval. Die dringende oproep doet wethouder Daan Quaars vandaag. De rijen bij de milieustraat worden te lang, en het wordt voor de gemeente steeds moeilijker om al het afval af te voeren. "Probeer zoveel mogelijk je grofvuil thuis te bewaren", roept Quaars op. "Kom alleen naar de milieustraat als het écht nodig is."

De druk op de afvalservice van Breda is hoog. Het legen van alle containers en de ondergrondse restafvalcontainers gaat, gelukkig, nog via schema. "Dat heeft ook hoge prioriteit", stelt wethouder Quaars. En ook de milieustraat aan het Spinveld is 'gewoon' open. Maar de lange rijen van afgelopen weekenden zorgen voor flinke problemen. "Mensen staan er soms uren in de rij. Dan raakt hun geduld op en dat zorgt voor frustraties, dat begrijp ik heel goed. Daarom wil ik graag de oproep doen aan Bredanaars om de gemeente te helpen door niet meer massaal naar de milieustraat te gaan."

Daar voegt de wethouder aan toe dat hij sowieso niet goed begrijpt waarom het zo druk is bij de milieustraat. "Mensen gaan in deze tijd massaal hun zolders en tuinen opruimen, en sommigen starten hele verbouwingen. Dat is natuurlijk prima en ergens ook begrijpelijk, maar de oproep van het kabinet is om thuis te blijven. Bewaar je grofvuil dan even thuis, en ga niet onnodig in de rij staan bij de milieustraat. Dat lijkt me ook best logisch."

Personeel

De hoge druk op de afvalservice is tweeledig. Aan de ene kant is de druk groot door ziekte bij personeelsleden. "We hebben genoeg capaciteit om het precies aan te kunnen momenteel", legt wethouder Quaars uit. Maar extra gecertificeerd personeel om bijvoorbeeld, zoals de D66 voorstelde, de milieustraat aan de Slingerweg te openen, is er gewoonweg niet.

Ook zorgt de grote hoeveel ingeleverd afval voor een probleem voor Breda. Dat afval afvoeren is namelijk bijna niet meer mogelijk aangezien internationaal transport stilligt. "Zo gaat glas naar Duitsland en textiel naar Marokko. Maar dat is nu niet mogelijk," legt de wethouder uit. "Dat is een probleem waar alle gemeentes mee zitten."

Dumpingen

Quaars hoopt dat Bredanaars zijn oproep serieus nemen en hun grofvuil thuis bewaren. "Wie écht zijn afval kwijt moet, mag natuurlijk naar de milieustraat komen. Hij blijft gewoon open. Maar kijk dan van te voren even op de site van de gemeente om te zien hoe lang de rij is. En de onnodige bezoekjes moeten echt stoppen." De wethouder is niet bang dat zijn oproep om niet meer naar de milieustraat te komen ervoor gaat zorgen dat er meer afval gedumpt wordt. "Afval dumpen is niet normaal. Ik vertrouw erop dat Bredanaars zich dat zelf ook beseffen."

Wanneer Bredanaars wel weer 'gewoon' met al hun afval bij de milieustraat terecht kunnen, weet Quaars zelf ook niet. "Dat hangt af van hoe deze crisis verder verloopt. Maar we houden inwoners natuurlijk goed op de hoogte van de maatregelen die er gelden."