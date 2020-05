Ontmoetingsruimte maakt bezoek weer mogelijk voor bewoners Molenstaete

BREDA - Bewoners van Molenstaete in Brabantpark kunnen eindelijk weer bezoek ontvangen. Via een speciale bouwkeet die vandaag is geplaatst kunnen bewoners achter glas hun dierbaren weer van dichtbij spreken. Bij Molenstaete wonen jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking en mensen met dementie.

Welzijnsmedewerkers van Molenstaete hadden als wens voor hun bewoners dat zij eindelijk weer hun dierbaren zouden kunnen zien. Tot nu toe moesten familieleden buiten blijven staan. Een goede oplossing zou een bezoekersruimte te zijn waarbij bewoners aan de ene kant van het glas zitten en hun familie aan de andere zijde. Op die manier wordt de afstand bewaard en zit de familie uit de zon en droog.

De welzijnsmedewerkers riepen de hulp in van Betrokken Ondernemers Breda. Deze stichting heeft vervolgens Winters bouw & ontwikkeling uit Breda gevraagd hierbij te helpen. Dat heeft in zeer korte tijd geresulteerd in het plaatsen van een bouwkeet op het terrein van woonzorgcentrum Molenstaete, locatie van Surplus. Michel Gremmen, projectleider bij Winters: "We zijn blij dat dat we op deze manier een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren door de bewoners van Molenstaete in staat te stellen hun familie te ontmoeten en in een veilige omgeving buiten Molenstaete een gesprek te kunnen voeren. We willen hen op deze wijze graag een hart onder de riem steken."

De bezoekersruimte werd vanochtend officieel geopend door wethouder Miriam Haagh. De ruimte draagt de naam 'Kletsmajoors'

Molenstaete

Molenstaete is een woonplek midden in de ruim opgezette woonwijk Brabantpark in Breda en omvat in totaal 10 zorgwoningen en een woonvorm voor acht jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking. Verdeeld over 10 zorgwoningen in drie gebouwen biedt Molenstaete ruimte voor 60 bewoners met dementie, onder 24-uurs begeleiding.