Phisingmail in omloop: 'Maak nooit zomaar geld over'

BREDA - De Belastingsamenwerking West-Brabant waarschuwt voor phishing mails die in omloop zijn. "Trap er niet in, maak nooit zomaar geld over."

Mailtje ontvangen over een openstaand bedrag voor de afvalstoffenbelasting? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer geworden van phising. Uit naam van het bedrijf Euroloans & Partners worden nepmails verstuurd. De Belastingsamenwerking West-Brabant waarschuwt inwoners. "Wij doen op geen enkele manier zaken met deze partij", laten zij weten. "Het gaat hier om phising. Maak nooit zomaar geld over!"

In phishing mails proberen criminelen mensen naar een website te lokken om vervolgens geld of gegevens te stelen.