Ook 'Drukte Meter' voor Galderse Meren na te drukke zaterdag

BREDA - De gemeente gaat ook bij de Galderse Meren gebruik maken van de 'Drukte Meter', een speciaal telefoonnummer om Bredanaars inzicht te geven in de drukte. Dat zegt burgemeester Paul Depla op Twitter. Zaterdag werden de toegangswegen naar het recreatiegebied afgesloten omdat het té druk was.

Vanwege het zomerse weer zochten veel Bredanaars gisteren verkoeling bij de Galderse Meren. Het werd echter zo druk dat de gemeente de toegangswegen afsloot. Burgemeester Paul Depla deelde op Twitter de oproep om niet meer die kant op te gaan. "Vermijd drukte want bij drukte kun je geen afstand houden.”

Om te zorgen dat niet te veel mensen naar het recreatiegebied gaan, zal de zogenaamde 'Drukte Meter' ook bij de Galderse meren worden ingezet. "Mensen willen zelf ook vaak drukte vermijden. Maar weten niet of het druk is. Daarom nu dit signaal. En net zoals we Druktemeter voor binnenstad hebben, zullen we die net als vorig jaar ook gaan inzetten voor Galderse Meren", aldus Depla op Twitter.

Drukte Meter

Op woensdag 6 mei lanceerde burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank samen met ondernemers uit de binnenstad de Drukte Meter. Een speciaal WhatsApp nummer waarmee je binnen enkele seconden een antwoord hebt op de vraag ‘Hoe druk is het in de Bredase binnenstad?’

“Uiteindelijk stopt alleen de samenleving het virus. De afgelopen weken hebben we gezien dat de meeste Bredanaars zich verantwoordelijk gedragen. We willen ze daarvoor bedanken en ondersteunen. Bijvoorbeeld als ze gaan winkelen in de binnenstad. Met deze app bieden we ze een hulpmiddel een goede afweging te maken om te gaan of het bezoek even uit te stellen. Dit is mogelijk doordat we bestaande technologie slim inzetten. Met de app brengen we real-time advies zo snel en dicht mogelijk bij onze inwoners!”, laat burgemeester Paul Depla weten.



Hoe werkt het?

Deze status is altijd actueel en wordt gebaseerd op onder andere camerabeelden, sensoren, drukte in parkeergarages en fysiek toezicht in de binnenstad. Om de Drukte Meter zo makkelijk mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een stoplicht met 3 kleuren: Het stoplicht staat op groen: De binnenstad is rustig. Advies: U kunt winkels bezoeken, maar houd afstand en geef elkaar de ruimte, het stoplicht staat op oranje: het begint drukker te worden in de binnenstad. Advies: probeer de binnenstad te vermijden waar dit kan en zo niet, kom alleen!, het stoplicht staat op rood: Het is erg druk in de binnenstad. Mogelijk worden straten en parkeerterreinen afgesloten. Advies: kom op een ander moment!

Het nummer is 0611778060.