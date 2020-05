Bredase Danoesja gaat op zoek naar de liefde in The Dateables

BREDA - De altijd goedlachse Danoesja Koziol is allang geen onbekende meer in Heusdenhout. Je ziet haar vaak in de wijk in haar rolstoel, waarbij ze altijd vergezeld is door haar trouwe hulphond Olga. Vanaf volgende week kun je Danoesja op televisie volgen in haar zoektocht naar de ware liefde in het programma The Dateables.

The Dateables is een Nederlands televisieprogramma dat door BNNVARA wordt uitgezonden op NPO 3. In dit programma gaan vrijgezellen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op zoek naar de liefde.

“Ik ben geboren met een lichamelijke beperking en ben rolstoelgebonden", vertelt Danoesja. "Ik woon samen met mijn geweldige hulphond Olga. Ik ben nu 31 jaar en zou graag naast mijn lieve beestje ook een huisje en boompje willen hebben. Samen met een partner die mij helemaal accepteert zoals ik ben, in goede en slechte tijden. Vanwege mijn beperking is dat wat minder vanzelfsprekend." Daarom neemt ze nu de spannende stap om die zoektocht voort te zetten op televisie. "Misschien vind ik hem via dit programma.”

Op 19 en 26 mei kun je Danoesja zien in The Dateables en 2 juni volgt de ontknoping. The Dateables is te zien op de dinsdagavonden om 21.25u bij BNNVARA op NPO3.