Gestroomlijnde routes en een 'zoen-en-zwaai-plek: Kober kijkt terug op geslaagde heropening

BREDA - Sinds gisteren zijn alle Kober kinderopvanglocaties weer open voor alle kinderen. De kinderdagverblijven bieden weer volledige opvang en de bso’s volgen het ritme van de scholen. En dat ging goed, laat Kober weten. Al was het wel even wennen. Zo moesten ouders afscheid nemen op een 'zoen-en-zwaai-plek' en moesten kleine kinderen op een boxkleed worden gelegd, waar de pedagogisch medewerker het kind vervolgens kon oppakken.



“De eerste dag is super goed gegaan!” laat Zita Hopmans, unitmanager van Brabantpark en Heusdenhout weten. “Een enkele medewerker vond het wat spannend om weer te beginnen, maar in de loop van de dag bleek dat we inmiddels best gewend zijn aan het houden van afstand, dat gaat in het werk ook als vanzelf.”

Bewegwijzering

Het moment van de reguliere heropening van de locaties was goed voorbereid. Voorafgaand aan de heropening heeft Kober op de ruim 185 locaties stickers aangebracht om het ‘verkeer’ rondom en op de locaties te stroomlijnen zodat de 1,5 meter afstand tussen volwassenen gerespecteerd kan worden. De bewegwijzering maakte het voor de ouders meteen duidelijk waar ze naar toe moesten. Zita Hopmans: “Dit hadden we van tevoren ook duidelijk naar de ouders gecommuniceerd. Het volgen van de pijlen, afstand bewaren bij de stroken en afscheid nemen bij de Zoen & Zwaai plek. Het ging eigenlijk als vanzelf.”

Geen wachtrijen

Bij het kinderdagverblijf werden de kinderen verspreid gebracht, waardoor er geen wachtrijen met ouders waren. Er hoefde hooguit één ouder op 1,5 meter afstand te wachten. Bij elke groep stonden twee pedagogisch medewerkers klaar om de kinderen en ouders te verwelkomen en ze te wijzen op de richtlijnen.

De overdracht van ouders naar medewerker verliep uiteraard anders dan normaal. De allerkleinsten werden gebracht in een maxi-cosi, of door de ouder neergelegd op een boxkleed, waarna de pedagogisch medewerker het kind veilig kon oppakken. De peuters liepen zelf over van ouder naar medewerker. "Het afscheid nemen van de ouders verliep wisselend. Sommige kinderen hadden geen enkele moeite met het afscheid, anderen juist wel." Maar het zien van de speelkameraadjes, was voor alle kinderen heel positief. "Kinderen reageerden heel blij op elkaar."

“Al met al een hele positieve start, laten we hopen dat de hele week zo verloopt”, aldus Zita Hopmans.