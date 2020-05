Marechaussee arresteert Fransen voor witwassen: 60.000 euro in verborgen ruimte van auto

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond bij Breda twee Franse mannen aangehouden voor witwassen. In totaal trof de Marechaussee 60.000 euro cash aan in een verborgen ruimte.

Marechaussees hielden dinsdag een controle op de A16 bij Hazeldonk in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Tijdens de controle van een auto met twee Franse inzittenden kon één van de twee mannen geen reisdocument overleggen. Hierop werd in de auto nader onderzoek verricht. Daarbij stuitte de Marechaussee op een los paneel bij het dashboardkastje. Achter dat paneel bleken pakketten met geld verborgen te zitten met in totaal zo’n 60.000 euro aan bankbiljetten.

Omdat de mannen van 25 en 26 geen aannemelijke verklaring konden geven hoe ze aan dat geld kwamen zijn ze aangehouden voor witwassen. De Marechaussee in Hoogerheide zal verder onderzoek doen naar de aangehouden verdachten.