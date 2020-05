Nieuwe Blind Wall prijkt op gevel aan van Coothplein

BREDA - Boven ijssalon Frezzo op het van Coothplein prijkt sinds vandaag een nieuwe Blind Wall. De schildering van kunstenaar Dadara gaat over de waarde van sociale media en technologie in een échte menselijke wereld.

In opdracht van Blind Walls Gallery maakte de wereldberoemde kunstenaar Dadara een muurschildering boven ijssalon Frezzo op het van Coothplein in Breda. In tegenstelling tot andere Bredase muurschilderingen, is dit werk geen explosie van kleur en vorm. Wel vertelt het net als andere Blind Walls een verhaal.



De Nederlandse kunstenaar Dadara (Daniël Rozenberg) kreeg naam met het ontwerpen van handgetekende flyers en platenhoezen bij Outland Records. Grote bekendheid kreeg hij met grote outdoor kunstinstallaties en sculpturen op onder andere Burning Man. Onlangs plaatste hij nog het werk ‘The Artist is Not Present’ op het Museumplein in Amsterdam, als reactie op de corona-crisis.

Echte wereld

De rode draad in het werk van Dadara is de grens tussen echt en nep, de grens tussen droom en werkelijkheid, tussen virtual reality en de echte wereld. De waarde van sociale media en technologie in een échte menselijke wereld. “De realiteit heeft nog altijd meer pixels dan je smartphone, maar wat als de technologische realiteit in de toekomst meer pixels dan de realiteit heeft, maakt dat die realiteit dan ook échter? Dit lijkt hét moment om goed te kijken naar de waarde van al die verschillende realiteiten voordat alles één grote mixed reality wordt”, aldus Dadara.



Brabants bestuursakkoord

De kijker met een scherpe blik ziet wellicht nog andere betekenissen. Sommigen zien zelfs een verwijzing naar het nieuwe Brabantse bestuursakkoord. Als dat werkelijkheid wordt, loopt het cultuurbeleid vast en zien in de toekomst alle muurschilderingen er wellicht zo uit.



Foto: Rosa Meininger