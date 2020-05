Gezond eten voor medewerkers en bezoekers van Brabantse ziekenhuizen

BREDA - Medewerkers en bezoekers van Brabantse ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen vanaf nu heel de dag gezond eten. De provincie Noord-Brabant en arbeidsongeschiktheidsverzeker aar Movir ondersteunen de plaatsing van twaalf Healthy Fridges, gezonde koelkasten met salades, poke bowls, sandwiches, shakes, noten en fruit.



Het initiatief is ontstaan tijdens de coronacrisis. Medisch en verplegend personeel moeten op hun top presteren. In al die hectiek schoot voor veel van hen gezond eten erbij in.

Vers en gezond

Daarom staat vanaf nu in alle Brabantse ziekenhuizen een 'healthy fridge'. De koelkasten bieden 24/7 gezond maaltijden aan. "Dit aanbod vanuit de provinciale werkeenheid FoodUp Brabant brengt twee dingen samen. In algemene zin is het goed dat werknemers de mogelijkheid krijgen om op hun werk zo gezond mogelijk te eten. En als landbouwgedeputeerde vind ik het mooi dat via deze weg duurzame regionale boeren en duurzame voedselproducenten een extra podium krijgen", aldus Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Noord-Brabant.

De komende weken zal met Brabantse ziekenhuizen en zorginstellingen bekeken worden in hoeverre zij ruimte hebben voor deze uitbreiding van het cateringassortiment.