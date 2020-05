NAC organiseert 'coronaproof' Soccer Camps tijdens zomervakantie

BREDA - Heeft je kind een liefde voor voetbal en nog geen planning in de zomervakantie? Schrijf hem of haar dan in voor het NAC Breda Soccer Camp. Jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar leren alle fijne kneepjes van de sport tijdens het drie dagen durende kamp.

Een perfecte combinatie voor jonge voetballers met een voorliefde voor NAC: een driedaags voetbalkamp bij hun favoriete club. Tijdens het kamp leren de kinderen afwisselende en vernieuwende trainingsvormen, waaronder Skill Games uit FIFA 20. Ook maken deelnemende kinderen kans om gescout te worden voor de jeugdopleiding van NAC Breda.

De Soccer Camps in de zomervakantie worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de regering. Daardoor zijn er maar 56 plaatsen beschikbaar per editie. Alle trainingen van het driedaagse kamp zijn dagelijks van 09.00 tot 15.00 uur. De voetballertjes mogen na afloop van het kamp hun eigen NAC Breda Soccer Camps-tenue houden. Daarnaast ontvangen ze een certificaat als blijvende herinnering.

Inschrijven voor de Soccer Camps? Dat kan via de site van NAC.