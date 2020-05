Politie doet oproep voor vermiste Bredanaar: 'Deze persoon heeft zorg nodig'

BREDA - De politie heeft dinsdagmiddag een oproep geplaatst op sociale media in de zoektocht naar een vermiste man uit Breda. Hij is voor het laatste gezien in de omgeving van de Muiderslotstraat.

Het gaat om een 25-jarige man uit Breda, die om 16.00 uur nog gezien is in de omgeving van de Muiderslotstraat. De man heeft zorg nodig, daarom is zijn vermissing dringend.

De man heeft een donkere huidskleur, is 1.95 meter lang en heeft zwart krullend haar. Hij draagt een grijs vest, een zwarte joggingsbroek en zwarte slippers.