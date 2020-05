Jeugdfonds: 'Laat kinderen niet de dupe worden van crisis, zorg dat ze kunnen blijven sporten'

BREDA – Jeugdfonds Sport & Cultuur roept Bredase ouders die door de coronacrisis de sportclubs en cultuurlessen voor hun kinderen niet meer kunnen betalen op zich te melden. Het fonds gaat de contributie of het lesgeld betalen zodat kinderen ook nu mee kunnen blijven doen. "Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Dat mag niet wegvallen."

Na wekenlang thuis te hebben gezeten mogen kinderen langzaam steeds weer meer gaan sporten. Een balletje trappen bij de voetbalvereniging of een partij tennis spelen op de baan. Ook kunnen er steeds weer meer cultuurlessen gevolgd worden. Maar helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Door de coronacrisis zijn sommige ouders financieel in de problemen gekomen. Zij kunnen de contributie van de sportclub of de cultuurlessen niet meer betalen. En dat moet niet kunnen vind Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Daarom roepen zij alle ouders die de sportclubs en cultuurlessen niet meer kunnen betalen op zich te melden. "Het fonds betaalt dan de contributie of het lesgeld voor de kinderen en jongeren", aldus de organisatie. "Gezinnen kunnen via een intermediair zoals een leerkracht, buurtsportcoach of schuldhulpverlener een aanvraag doen."

“Voor een rijk land als Nederland leven er al jaren veel te veel kinderen en jongeren in armere gezinnen. Nu veel bedrijven bezuinigen en omvallen, zal de werkloosheid en daarmee ook de armoede in ons land alleen maar toenemen. Kinderen mogen daar niet de dupe van worden en daarom roepen wij gezinnen op om zich bij ons te melden. We moeten sport en cultuur mogelijk blijven maken voor deze kinderen”, aldus directeur Monique Maks.