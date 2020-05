Jantje Beton geeft nieuwe invulling aan 'Buitenspeeldag'

BREDA - Jantje Beton en Nickelodeon organiseren jaarlijks in Nederland de Buitenspeeldag met het doel kinderen te stimuleren om buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt. Door de coronacrisis was het even spannend of de 13e Nationale Buitenspeeldag op 10 juni überhaupt door kon gaan, maar daar is een oplossing voor gevonden!

Daarom gaan zij de komende tijd via www.buitenspeeldag.nl extra veel tips delen voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen. Denk aan een racebaan krijten op de stoep, touwtjespringen, balspelletjes, en veel meer! "Daarnaast kunnen kinderen en lokale organisaties op de site ook de toffe poster van dit jaar weer downloaden waarmee de hele buurt kan zien dat het weer tijd is voor de Buitenspeeldag."

Beide organisaties bieden zo op hun eigen manier een helpende hand bij het creëren van spellen, speelplekken en het organiseren van speelactiviteiten. De komende weken zullen Nickelodeon en Jantje Beton campagne voeren om zoveel mogelijk kinderen te laten spelen en ook dit jaar gaat de Nickelodeon zender zoals gebruikelijk op de Buitenspeeldag op zwart. Zo willen zij voorkomen dat kinderen alsnog binnen op de bank blijven hangen.