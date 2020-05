Een nieuwe weekkrant in Breda: BredaVandaag vanaf juni ook op papier

BREDA - BredaVandaag heeft goed nieuws! Vanaf volgende week starten wij met het uitgeven van onze eigen weekkrant BredaVandaag. Dat wordt een eigentijdse, moderne krant waarmee wij ons bereik nóg verder vergroten. Dus of je nieuws nou graag leest op de site, via socials of op papier: BredaVandaag is er voor jou!

We leven momenteel in een ingewikkelde tijd. Het coronavirus heeft ons normale leven op zijn kop gezet. Maar gelukkig toont Breda veel veerkracht. We zien daardoor om ons heen ook veel positieve gevolgen van de crisis. Hartverwarmende acties. Creatieve ondernemers. En innovatieve oplossingen. Dat inspireert ons om naar de toekomst te kijken. Daar hebben wij afgelopen tijd dan ook hard aan gewerkt. En onze toekomst is BredaVandaag. Online én op papier.

Waarom een krant?

De weekkrant is bij uitstek hét medium waarmee alle inwoners van de gemeente bereikt worden en waarmee ze op de hoogte worden gehouden van wat er in hun eigen buurt gebeurt. En dat past dus enorm goed bij BredaVandaag! Onze nieuwssite is drie jaar geleden onderdeel geworden van Uitgeverij de Bode. Dus dat betekent dat de uitgeverij in Breda twee nieuwsmerken had, namelijk de Bredase Bode en BredaVandaag. We kiezen nu voor één sterk merk waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan en waarmee we iedere Bredanaar kunnen bereiken: BredaVandaag. Dagelijks online, en iedere week op papier.

Wat kun je verwachten van BredaVandaag de weekkrant?

BredaVandaag wordt een eigentijdse, moderne weekkrant die nauw aansluit bij BredaVandaag.nl. In BredaVandaag maken wij het (inter)nationale nieuws lokaal en brengen we de mooiste, opvallendste en boeiendste verhalen uit jouw buurt naar je deurmat. Of het nou gaat om nieuwbouwplannen in de stad, een Bredanaar die een bijzondere actie heeft opgezet of om een ondernemer die een innovatief plan heeft. Ook vind je in BredaVandaag een evenementenkalender, ondernemerspagina en ontspanning. En voor onze krant is ook jouw inbreng belangrijk! Tip dus vooral onze redactie via info@bredavandaag.nl of stuur ons jouw artikel toe via de site.

Hoe kom ik aan deze krant?

BredaVandaag verschijnt vanaf 3 juni iedere week. Onze krant wordt huis-aan-huis verspreid, dus je vindt hem gewoon op je deurmat. Ook kom je BredaVandaag tegen op zo'n honderd pakmeepunten verspreid over de stad en omliggende dorpen. Je kan hem dus ook makkelijk meepakken wanneer je bijvoorbeeld de boodschappen doet. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan gratis en ontvang hem wekelijks als eerste in je mailbox!

BredaVandaag

BredaVandaag werd opgericht in 2008 en houdt Bredanaars sindsdien dagelijks op de hoogte over het nieuws uit hun stad. In 2017 werd BredaVandaag onderdeel van Uitgeverij de Bode. Vanaf juni 2020 komt BredaVandaag met een eigen weekkrant als aanvulling op de nieuwssite met het dagelijkse nieuws.



BredaVandaag