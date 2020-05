Een tankwagen was betrokken bij het ongeval (Foto: Tom van der Put)

A16 in beide richtingen dicht na ongeval met meerdere vrachtwagens

BREDA - De A16 bij Breda is in beide richtingen dicht door een ongeval met 3 vrachtwagens. Eén van de vrachtwagens vervoerde gevaarlijke stoffen.

Een groot ongeval met 3 vrachtwagens zorgt voor grote problemen op de A16 bij Breda. In eerste instantie werd de weg in één richting afgesloten, maar al snel volgde ook de andere kant van de snelweg. De ANWB verwacht dat de weg pas rond 20.00 uur weer open kan. Eén van de vrachtwagens die betrokken was bij het ongeval vervoerde gevaarlijke stoffen.

Het ongeval is opvallend, omdat er eerder deze middag ook al een groot ongeval was met meerdere vrachtwagens bij Breda. Toen gebeurde dat op de A58 bij Ulvenhout.

De #A16 is nu ook bij knp. Galder DICHT Antwerpen > Breda, óók door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Een van de vrachtwagens vervoert gevaarlijke stoffen. De omleiding leidt wederom langs Bergen op Zoom A4, A58, A17.— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) May 25, 2020