Arriva gaat 2 juni weer normaal rijden, maar lijnen 8 en 9 in Breda starten niet terug op

BREDA - Arriva start op 2 juni de normale dienstregeling weer terug op. Wel zijn er in Breda een aantal aanpassingen, maakt de vervoerder vandaag bekend. Zo worden lijnen 8 en 9 (Breda CS-BUas en Breda CS-Loevesteinstraat) niet opgestart. Ook de nightliners zullen niet rijden.

Het was een eis van het kabinet dat wanneer 1 juni belangrijke versoepelingen worden doorgevoerd, het openbaar vervoer weer volgens dienstregeling gaan rijden. Dat zal Arriva dan ook gaan doen in Breda. Maar er zijn wel een aantal aanpassingen. Zo vervallen lijnen 8 en 9, die voornamelijk gebruikt worden door studenten van BUas en Avans. Ook rijden de nighliners niet en kan lijn 6 niet naar Meersel Dreef rijden vanwege de maatregelen aan de grens met België. Lijn 6 rijdt daarom tot Galder.

Handhaving

In de komende periode vinden er in de bussen ook weer controles plaats om onder meer zwartrijden te voorkomen. De Arriva-medewerkers die deze controles uitvoeren, worden voorzien van de benodigde beschermingsmiddelen zoals een mondkapje om hun taken veilig uit te kunnen voeren.

Mondkapjes

Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje in het OV verplicht voor reizigers. Reizigers worden nog steeds verzocht achter in te stappen. Het is momenteel daarom niet mogelijk een kaartje bij de buschauffeur te kopen. De mogelijkheden voor een vervoerbewijs zijn het reizen met je OV-chipkaart, het kopen van een e-ticket via arriva.nl/eticket of de Arriva app. Ook kan er een vervoerbewijs gekocht worden bij de Arriva OV Servicepunten. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig vervoerbewijs en het in- en uitchecken tijdens de reis.



De complete aangepaste dienstregeling is te vinden op de website en in de reisplanners. Kijk voor meer informatie ook op www.arriva.nl/corona.