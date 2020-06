A16 drie dagen afsloten voor onderhoud aan asfalt

BREDA - Rijkswaterstaat voert van donderdag 18 juni 21.00 uur tot maandag 22 juni 05.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de A16. Hierdoor is de A16 tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Princeville in de richting van Breda en Antwerpen afgesloten voor al het verkeer.

Rijkswaterstaat en bouwbedrijven houden ook tijdens werkzaamheden aan de wegen rekening met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor het onderhoud aan de A16 betekent dit dat de weg in dit werkweekend 1 dag langer afgesloten is dan aanvankelijk gepland. Dit komt doordat de aannemer minder mensen en minder materieel tegelijkertijd op een wegdeel kan inzetten. Door één dag extra in de planning op te nemen, kan het geplande noodzakelijke onderhoud toch veilig worden uitgevoerd.

Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

Wat is er precies afgesloten?

A16 tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Princeville richting Breda en Antwerpen. Dus ook:

- A59/A16 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Zonzeel komende vanuit Waalwijk in de richting van Breda en Antwerpen

- Op- en afrit (17) Breda-Noord van de A16 richting Breda en Antwerpen

- A16/A58 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Princeville komende vanuit Dordrecht in de richting van Roosendaal

Regulier onderhoud

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Groot Variabel Onderhoudscontract 2020 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de geleiderail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.