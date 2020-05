Forse opknapbeurt voor Menno van Coehoornstraat: 18 nieuwe bomen en extra groenstroken

BREDA - De Menno van Coehoornstraat krijgt een forse opknapbeurt. Het definitieve ontwerp daarvoor is vastgesteld. Zo wordt de rijbaan versmald, komen er aan beide kanten van de weg langsparkeerstroken en worden er extra groenstroken aangebracht. Wethouder de Beer is blij met de plannen. "Het is een kwaliteitsimpuls voor het hele Stationskwartier".

De herinrichting van de Menno van Coehoornstraat staat al lang op de planning. Al in 2018 werd bekend dat de straat definitief een opknapbeurt zou krijgen. Het definitieve ontwerp is nu af, en de werkzaamheden zullen deze zomer starten. De Menno van Coehoornstraat is de laatste straat in een hele reeks van herinrichtingen binnen het Stationskwartier. Eerder werden in dit kader ook de Willemstraat en de Meerten Verhofstraat aangepakt.

Karakteristiek

In samenspraak met de bewoners van de Menno van Coehoornstraat is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting. Een groot deel van de materialen is ook gebruikt in andere straten in het Stationskwartier. Die zijn allemaal ingericht conform de karakteristiek van de 19de eeuwse buurt: trottoirtegels met basalt, natuursteen trottoirbanden, gebakken klinkers in de rijbaan en statige straatverlichting.

Inrichting

De Menno van Coehoornstraat wordt ingericht als eenrichtingsverkeer van de Stationsweg naar de Delpratsingel. De rijbaan wordt versmald tot 4 meter, zodat fietsers in 2 richtingen en auto’s in 1 richting goed kunnen passeren. Aan beide kanten van de rijbaan komt een langsparkeerstrook met daartussen groenvakken met bomen en hagen. Vanwege de smallere rijbaan zouden trottoirs onnodig breed worden. Daarom komt er tussen de parkeerstrook en gevel nog een groenstrook met laag blijvende beplanting.

Klimaatadaptatie

Belangrijk uitgangspunt bij alle projecten in het gebied CrossMark is invulling geven aan de doelstellingen die de gemeente Breda heeft op het gebied van klimaatadaptatie. In het nieuwe ontwerp van de Menno van Coehoornstraat komen 18 nieuwe bomen. Die worden geplant in speciale boombunkers met een watercel die bovenop de boombunker ligt. Hierin wordt water aanvankelijk vastgehouden en daarna gedoseerd afgegeven aan de boomgroeiplaats daaronder. Wethouder de Beer is blij met de plannen en met de betrokkenheid van de bewoners.

“Geweldig dat we nu ook de Menno van Coehoornstraat opnieuw kunnen gaan inrichten. Daarmee zetten we de laatste stap in de kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte van het Stationskwartier. Ik ben ook blij dat we samen met de bewoners van de straat een ontwerp hebben kunnen maken, dat niet alleen recht doet aan het historische karakter, maar vooral ook bijdraagt aan de doelen die we als gemeente hebben op het gebied van klimaat”.





