'Fiks' gaat Bredase jongeren koppelen aan maatschappelijke organisaties

BREDA - Weten wat je wil, in een wereld vol aanbod en kansen, kan ingewikkeld zijn voor jongeren. Volgens gemeente Breda kunnen veel jongeren wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom komt de gemeente het nieuwe project 'fiks'.

Fiks is de Bredase en Zundertse uitwerking van de landelijke maatschappelijke diensttijd. Het project moet jongeren tussen de 16 en 27 die niet weten wat zij willen gaan helpen. Voor een half jaar gaan de jongeren maximaal 20 uur per week aan de slag met werken voor een ander. Naast partners Surplus Welzijn en Starters4communities worden ook andere partijen uit de samenleving betrokken bij het project. Jongeren geven zelf invulling aan het programma.



Inspiratie

“Wat jij wil. Dat is Fiks.” Jongeren melden zich aan voor Fiks en worden in contact gebracht met een organisatie, waar ze zich maatschappelijk voor in gaan zetten. Een halfjaar vol inspiratie, trainingen, workshops én werken voor een ander. Iets goeds doen voor de maatschappij. Door actief bezig te zijn met coaching, talentontwikkeling én cursussen en trainingen waarin de jongeren leren impact te maken, fiksen ze het vanzelf. Het eerste programma start in september.