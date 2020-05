Breda weer helemaal bij de tijd: uurwerk Grote Kerk weer opgestart

BREDA - Al maandenlang is het volgens het uurwerk van de Grote Kerk 12 uur in Breda. Maar vanaf vandaag is daar verandering in gekomen. Het uurwerk is weer opgestart. Breda is weer helemaal bij de tijd.

Eindelijk was het afgelopen week zo ver. De steigers die de toren van de Grote Kerk al maanden verstopten werden afgebroken. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin juni helemaal zijn afgerond. "We hopen dat het voor Pinksteren lukt", vertelt directeur van de Grote Kerk Marieke Wiegel.

En dat is gelukt. Vanaf het moment dat de toren in de steiger stond was in het Breda 12 uur. Daar kwam vandaag verandering in. Het uurwerk werd weer opgestart. Alle Bredanaars die maandag voor het eerst weer naar het terras gaan kunnen de kerktoren weer in volle glorie bewonderen.

Al sinds eind 2019 is de toren van de Grote Kerk gehuld in steigers. Dat was nodig voor de restauratie van de toren en het uurwerk, dat voor de werkzaamheden werd stilgezet.

Eigenlijk was de planning dat de steigers al ruim een maand weg zouden zijn. Maar de coronacrisis zorgde voor vertraging. Vorige week begon het werk dan eindelijk. De klok is inmiddels al helemaal zichtbaar en is het uurwerk opgestart.