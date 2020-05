Vandaag drie jaar geleden: Uitzinnige NAC-fans vieren promotie naar de eredivisie

BREDA - Al maanden is het stil in het Rat Verlegh Stadion. Sinds begin maart ligt de competitie stil. Hoe anders was dat drie jaar geleden. Toen streed NAC in deze periode voor promotie naar de eredivisie. En op 28 mei 2017, vandaag precies drie jaar geleden, sleept NAC die promotie binnen dankzij een 1-4 overwinning uit bij NEC.

Op de P5 barstte een gigantisch feest los op die zonnige zondag in 2017. Kijk hier de prachtige foto's terug die Vinnie de Laat er maakte!