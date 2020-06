Nieuwe uitbaters voor T-huis: 'Het moet een plek worden voor iedere Bredanaar'

BREDA - Sporten, eten en borrelen. Dat is een kleine greep uit de dingen die Bredanaars binnenkort bij het T-Huis in park Valkenberg kunnen doen. Als het aan Joris Zomerdijk en Ivo Scheffer, de nieuwe uitbaters van het T-Huis, ligt moet de horecagelegenheid hét middelpunt van het park worden. "We gaan er voor zorgen dat het gebouw klaar is voor de komende twintig jaar."

De twee Bredanaars kwamen onlangs tot een akkoord met de familie De Jonge, eigenaar van het T-Huis. Op 1 juli hopen de uitbaters de deuren te kunnen openen. "We gaan het hele gebouw flink aanpakken", laat Joris Zomerdijk weten. "Qua looks en werkbaarheid is het gebouw straks klaar voor de komende twintig jaar."

Het vernieuwde T-Huis moet een plek worden voor 'alle Bredanaars'. "Iedereen van jong tot oud moet zich straks welkom voelen", laat Zomerdijk weten. "Het pand moet weer het middelpunt van het prachtige park zijn."

Bredanaars kunnen straks, op elk moment van de dag, terecht bij het T-huis. "In de ochtend voor koffie, in de middag voor de lunch en 's avonds voor het diner en een borrel." Het T-huis zal iedere dag van 09.00 uur tot 23.00 uur geopend zijn.

Jeugdvrienden

Het tweetal leerde elkaar in de eerste klas op het OLV kennen. "Eigenlijk hebben Ivo en ik vanaf toen al de droom gehad om iets te beginnen in het T-huis", vertelt Zomerdijk. "Ik heb er vroeger zelfs een paar zomers gewerkt." En ook Ivo is een echte horecaman. "Hij heeft jarenlang in de Bredase horeca gewerkt", laat Zomerdijk weten.

Zomerdijk en Scheffer zullen zelf straks ook veel te zien zijn bij het T-huis. "We willen zeker ook in de bediening gaan werken", vertelt Zomerdijk. "Ons kantoor is het Valkenberg. Dat is toch top?", vertelt de Bredanaar enthousiast. "Het is een van de mooiste plekken van Breda. En daar gaan we met z'n allen wat moois van maken."