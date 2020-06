Testen op corona bij het NAC-stadion: Ruim 200 mensen deden het vandaag

BREDA - Bij de GGD teststraat bij het NAC-stadion in Breda zijn vandaag 218 testen uitgevoerd op het coronavirus. Dat laat Jeroen Polman, voorlichter bij de GGD West-Brabant, weten.

Sinds maandag is het mogelijk dat iedereen met milde klachten zich bij de GGD laat testen op het coronavirus. Daarvoor is een landelijk nummer beschikbaar: 0800-1202. "We hadden maandag meteen heel veel bellers. Zo veel dat het systeem overbelast raakte en minder mensen een afspraak konden maken dan voorzien." Inmiddels zijn de opstartproblemen achter de rug. 218 mensen maakten gisteren een afspraak voor vandaag. Zij konden vandaag dus bij de teststraat bij het NAC stadion terecht.

Bij de afspraken die via het landelijk nummer gemaakt kunnen worden, kan zelf gekozen worden waar men graag getest wil worden. In totaal zijn 80 teststraten beschikbaar in het land. In West-Brabant is er één locatie, namelijk bij het NAC-stadion in Breda. "Maar iemand die bijvoorbeeld hier woont maar in Utrecht werkt, kan er dus ook voor kiezen om zich daar te laten testen", meldt Polman.

600

Per dag kunnen in elke straat 600 mensen getest worden. Polman: "Op het moment dat je een afspraak maakt kun je of dezelfde dag of anders de volgende dag al terecht."

Via 0800-1202 kan zeven dagen per week en gratis een afspraak gemaakt worden voor een coronatest bij de GGD. Zowel bij een negatieve als een positieve uitslag wordt er binnen 48 uur teruggebeld. Bij een coronabesmetting belt de regionale GGD en wordt er gestart met een bron- en contactonderzoek. Besmette personen moeten in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.