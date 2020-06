'Het leven is goed in mijn Brabantse land'-schrijver Louk Varossieau overleden

BREDA - Louk Varossieau (76) is overleden. Varossieau schreef samen met wijlen Thijs van der Molen het onofficiële Brabantse volkslied 'Het leven is goed in mijn Brabantse land'. Ook was Varossieau een bekend van vele reclamecampagnes die van zijn hand kwamen, zoals 'zo in mijn sas met Badedas'.

Louks zoon Lodewijk heeft het overlijden vanavond bekend gemaakt via een uitgebreid bericht op zijn Facebook-pagina. Condoleances stromen binnen op dat bericht. Varossieau was een bekend en geliefd inwoner van Breda.

Over Varossieau

Louk Varossieau is bekend van veel reclamecampagnes van zijn hand zoals Poets je tanden sterk met Prodent, Zo in mijn sas met Badedas, Weer of geen weer altijd CenterParcs weer, Help het Rode Kruis helpen. Hij is medeoprichter van reclamebureau ARA. In zijn vrije tijd schreef Varossieau graag liedjes. Zijn bekendste is 'Het leven is goed in mijn Brabantse land'. Dat schreef hij samen met Thijs van der Molen.

Verder was hij onder andere actief bij de Bredase Sociëteit en het Breda's mannenkoor.